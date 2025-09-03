شاهد: المقاومة تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ “كورنيت” في غزة

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة توثق عملية مشتركة مع كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تم خلالها استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع “إيتان” بصاروخ موجه من طراز “كورنيت” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأظهرت اللقطات عناصر من المقاومة وهم يستعدون لإطلاق الصاروخ وسط هتافات “الله أكبر”، وتحديد موقع الهدف بالمثلث الأحمر المقلوب، قبل أن يظهر على الشاشة لحظة إصابة الهدف بدقة، ما أدى إلى تفجير ناقلة الجند، كما تم رصد وصول مروحيات إسرائيلية إلى موقع التفجير، لنقل القتلى والجرحى من الجنود.

وفي عملية أخرى، أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9” بقذيفة مضادة للدروع من طراز “الياسين 105″، وذلك في محيط مسجد صلاح الدين جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما أكدت الكتائب في بيان منفصل أنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وتأتي هذه العمليات في ظل معارك عنيفة تدور على عدة محاور شرق وجنوب غزة، حيث تؤكد فصائل المقاومة استمرارها في استهداف القوات الإسرائيلية، فيما يواصل الاحتلال تكثيف غاراته الجوية وقصفه المدفعي للأحياء السكنية في القطاع.