الأخبار|إسرائيل

“سنقرأ أسماء الجميع”.. محتجون غاضبون يضرمون النار قرب منزل نتنياهو (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 20 ثانية 01:20
Published On 3/9/2025
|
آخر تحديث: 08:05 AM (توقيت مكة)

قام متظاهرون إسرائيليون غاضبون بإضرام النيران في الإطارات المطاطية قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، للمطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، متهمين إياه بإفشال أي صفقة اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الشرطة الإسرائيلية أنه نتيجة لإشعال النيران، تضررت عدة مركبات كانت متوقفة في المكان وتم إخلاء عدد من السكان من المباني القريبة، دون وقوع إصابات.

كما تظاهرعدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام منزل رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

قام المتظاهرون بتلاوة أسماء جميع المختطفين.

ظهرت إحدى المحتجات وهي تقول: “سنذكركم بكل واحد من المختطفين الثمانية والأربعين” الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

بينما علق  متظاهرون آخرون لافتة احتجاجية على مبنى المكتبة الوطنية كُتب عليها: “تخلّيتم وقتلتم أيضا”.

من جهتها، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن موكبًا من المركبات عند مفترق اللطرون انطلق متجهًا نحو القدس المحتلة، مطالبًا بإنهاء الحرب وعودة الأسرى.

كانت عائلات الأسرى أعلنت الأسبوع الماضي في بيان شديد اللهجة، أنها ستتوجه إلى مقر رئيس الوزراء في القدس اليوم الأربعاء، إذ تُحمّل العائلات نتنياهو مسؤولية إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المظاهرات والخطوات الاحتجاجية الأخرى مثل تعطيل الطرق، التي نظمتها “منتدى عائلات الأسرى والمفقودين” لزيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات فورية لإنقاذ من تبقى من الأسرى وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عامين.

المصدر: الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلية

