شاهد: ناشطون يهود لجنرال إسرائيلي.. “لماذا يسمح لمجرمي الحرب بالتجول في أمريكا؟”

شهد كنيس هامبتونز في نيويورك حدثًا استثنائيًا عندما قاطع عدد من أعضاء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة خطابًا ألقاه نداف بادان، القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بينما كان بادان يستعد للإجابة على سؤال موجه له حول “ما الذي يمكن لليهود الأمريكيين أن يفعلوه اليوم لدعم إسرائيل”، تعالت أصوات من بين الحضور بهتافات غاضبة: “أوقفوا الإبادة الجماعية حرروا فلسطين“.

داخل كنيس بنيويورك.. ناشطون يهود يقاطعون كلمة الجنرال الإسرائيلي ناداف بدان قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال للمطالبة بـ”وقف إبادة الفلسطينيين” pic.twitter.com/FzfuxPftol — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

وفي لحظة وُصفت بأنها الأكثر صخبًا، وقف رجل يهودي مقاطعًا اللواء المتقاعد، ووجّه له كلمات حادة قائلاً: “باسم أجدادي الذين قُتلوا على يد النازيين، أطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، أشعر بالاشمئزاز لوجود مجرم حرب من جيش الدفاع الإسرائيلي هنا في مجتمعنا.”

شغل بادان مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة المنطقة الوسطى ورئاسة هيئة الدفاع السيبراني في جيش الاحتلال.

كما يترأس منذ عام 2021 منظمة “أصدقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي”، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بجمع التبرعات لصالح جنود الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، حيث تولى منصب المدير الوطني .

مقاطعة بادان داخل الكنيس يعكس تنامي الأصوات التي ترفض سياسات الاحتلال وتعتبر ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية تستدعي الإدانة، حتى من داخل المؤسسات الدينية والاجتماعية اليهودية في الولايات المتحدة.