الأمم المتحدة: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب الإسرائيلية (فيديو)

يعاني أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني على الأقل في غزة، من إعاقات منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، بحسب ما أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وكشفت “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التابعة للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا و500 طفل، تعرّضوا لإصابات مرتبطة بالحرب، خلال فترة العامين التي مرّت منذ اندلاع الحرب، وأصبح أكثر من نصفهم يعانون من إعاقات.

المرافق الطبية تعمل جزئيا

وقالت اللجنة خلال إحاطة اليوم، إن ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات إضافية في غزة، موضحة أن نصف المرافق الطبية في غزة تعمل جزئيا.

وأكدت اللجنة الدولية، أن مئات الآلاف من سكان غزة يضطرون إلى النزوح أكثر من مرة بسبب العمليات الإسرائيلية، وقالت “ما نشهده في غزة مقلق جدا ولا تتوفر أي حماية للسكان بمن فيهم ذوو الإعاقة”.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، إن إسرائيل رفضت المشاركة في عمل اللجنة الخاصة بحماية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة يضطرون إلى النزوح أكثر من مرة بسبب العمليات الإسرائيلية.

أُصيبت سحر، البالغة من العمر ١٤ عامًا، أثناء محاولتها الحصول على الطعام. تعيش الآن مع إعاقة وتتلقى العلاج الطبيعي في عيادة تابعة لوكالة #الأونروا . في #غزة، حيث يفتقر معظم الناس إلى الغذاء والرعاية الصحية، يواجه ذوو الإعاقة عوائق أكبر: انعدام الأجهزة المساعدة، ومحدودية الوصول،… pic.twitter.com/0xPi13UWDS — الأونروا (@UNRWAarabic) August 1, 2025

معاناة مضاعفة

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق الحالة المتردية التي يعيشها الفلسطينيون من ذوي الإعاقة في غزة، وأشارت إلى انعدم الأجهزة المساعدة، وإلى الدعم الضئيل المقدم لهم.

وقالت الوكالة الأممية على منصة إكس “في غزة، حيث يفتقر معظم الناس إلى الغذاء والرعاية الصحية، يواجه ذوو الإعاقة عوائق أكبر: انعدام الأجهزة المساعدة، ومحدودية الوصول”.