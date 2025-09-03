فيديو غامض.. ترامب يعلق على إلقاء حقيبة من نافذة البيت الأبيض (شاهد)

وجه بيتر دوسي، الصحفي بشبكة “فوكس نيوز”، سؤالا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقطع فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يلقي حقيبة كبيرة من نافذة مفتوحة في البيت الأبيض.

وقال ترامب، ردا على السؤال حول مقطع الفيديو، إنه لم يشاهده، موضحا أنه يعتقد أنه “تم إعداد هذا المقطع باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

فيديو غامض من البيت الأبيض.. صحفي يواجه ترامب بسؤال عن الحقيبة التي أُلقيت من النافذة pic.twitter.com/G1ssDo0JDx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

وأوضح ترامب أنه “لا يمكن فتح النوافذ في البيت الأبيض لأنها محصنة ومقاومة للرصاص”، مضيفا أن زوجته ميلانيا كانت تشكو منذ أيام أنها لا تستطيع أن تفتح نافذة في البيت الأبيض للسماح بدخول الهواء.

وأشار إلى أن نوافذ البيت الأبيض ثقيلة للغاية، ويصل وزن كل نافذة إلى ما يقرب من 300 كيلوغرام.

وطلب ترامب مشاهدة مقطع الفيديو على الهاتف، وبعدها أكد أنه تم إعداده بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه “إحدى مشكلات” هذ التقنية التي لها “إيجابيات وسلبيات”، وفق وصفه.

واضاف ترامب “يمكن أن نلوم الذكاء الاصطناعي إذا حدث أمر سيئ لكن يمكن أن نستخدمه أيضا للابتكار”.

رواية مختلفة للمكتب الصحفي

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن ترامب في تصريحاته ناقض التفسير الذي قدمه المكتب الصحفي للبيت الأبيض عن هذا المقطع.

وقالت الصحيفة إنه بعد انتشار تعليقات كثيرة على مقطع الفيديو، بعضها ساخرة وبعضها تتبنى نظريات المؤامرة، أكد المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن الفيديو حقيقي، لكنه “ليس أمرا شنيعا”.

وأوضح المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان أن مقطع الفيديو كان مجرد “مقاول يقوم بأعمال صيانة دورية أثناء غياب الرئيس”.

واشارت الصحيفة إلى أن ترامب قام في شهر يوليو/تموز الماضي بإعادة نشر فيديو مزيف يظهر اعتقال الرئيس السابق باراك أوباما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.