سكان البلدة أصروا على أداء الصلاة.. الاحتلال يهدم مئذنة مسجد في الخليل (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئذنة مسجد في بلدة دورا بمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص للبناء.

وأفادت مصادر الجزيرة المباشر، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مئذنة مسجد الفاروق ببلدة الهجرة شرق مدينة دورا جنوب الخليل، بعد أن اقتحمت البلدة وحاصرت المسجد.

وقامت قوات الاحتلال، ترافقها الجرافات باقتحام المدخل الشرقي، باتجاه ضاحية الهجرة، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وهدمت بالجرافات مئذنة قيد الإنشاء لمسجد الضاحية.

ورغم هدم الاحتلال لمئذنة المسجد، أذّن المؤذن لصلاة الظهر، وتوافد سكان البلدة لأداء الصلاة في المسجد، رغم تمركز قوات الاحتلال على أطراف البلدة بعد انسحابها من محيط المسجد.

أكبر موجة نزوح

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية، تسببت في أكبر موجة نزوح قسري تشهدها المنطقة منذ حرب سنة 1967.

وقالت إن ذلك يأتي وسط تدمير واسع للبنية التحتية وأوامر هدم طالت منازل عائلات فلسطينية ومخيمات لاجئين.

وأكدت الوكالة الأممية، في منشور عبر فيسبوك أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى خدمات أساسية مثل العيادات الصحية المتنقلة والتعليم عبر الإنترنت.