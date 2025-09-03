نتنياهو يكشف عن تهديدات بقتله وأفراد عائلته ويطالب الشرطة بالتدخل (فيديو)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتظاهرين ضده بممارسة “أعمال فاشية” تهدد حياته وحياة أفراد عائلته، وذلك في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الغاضبة أمام منزله بالقدس المحتلة للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو إن “التظاهر في الأنظمة الديمقراطية أمر شرعي، لكن ما يحصل في المظاهرات الممولة والمنظمة ضد الحكومة قد تجاوز كل حد”، مضيفا أن المحتجين “يخربون الممتلكات، ويغلقون الطرق، وينغصون حياة ملايين المواطنين، ويطاردون المنتخبين وأطفالهم إلى الحضانات والمدارس”.

تهديدات بالقتل ومحاصرة منزله

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “المتظاهرون يهددون يوميا بقتلي أنا وأبناء عائلتي، وقد حاصروا منزلي وحاولوا إحاطته بحلقة من النار كما لو كانوا كتائب فاشية”، مشيرا إلى أن “النيران أحرقت سيارة لضابط احتياط في الجيش وقريب وزير سابق، خدم أكثر من 100 يوم في غزة ولبنان“.

اتهام المتظاهرين بإشعال الحرائق

واتهم نتنياهو المحتجين بـ”إشعال الحرائق وحرق الممتلكات والسيارات”، لافتا إلى أن “المتطوعين يجمعون الأموال لشراء سيارة جديدة لصاحب المركبة المحترقة”، قبل أن يردف “تتحدثون عن الديمقراطية لكنكم تتصرفون كالفاشيين”.

وأعرب نتنياهو عن غضبه مما وصفه بغياب تطبيق القانون، قائلا “حين لا يكون هناك إنفاذ للقانون يحدث التصعيد، وهم الآن يخططون لاختراق الجدران وإطلاق قنابل إنارة قد تسبب الموت نحو منزلي”، داعيا السلطات إلى “تغيير هذا الوضع فورا”.

مظاهرات الغضب تتجدد في القدس

جاءت كلمة نتنياهو في ظل احتجاجات واسعة نظمت منذ صباح اليوم وحتى المساء تحت شعار “يوم الاضطراب” لزيادة الوعي بمحنة الأسرى لدى (حماس)، حيث أشعل ناشطون النار في صناديق قمامة وإطارات سيارات قرب منزل رئيس الوزراء، ما أدى إلى أضرار بعدة مركبات في حيي رحافيا وجفعات رام، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية.

تزامنا، خرجت مسيرات في القدس الغربية شاركت فيها عائلات الأسرى، طالبت بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل، فيما أغلق محتجون مدخل الكنيست بسياراتهم، واعتلى آخرون سطح “المكتبة الوطنية” رافعين شعارات ضد الحكومة.

ورفعت أمهات أسرى مجسما لتابوت مغطى بالعلم الإسرائيلي، في إشارة إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى سقوط مزيد من الجنود، بينما حمل متظاهرون صور نتنياهو متهمين إياه بالإهمال الذي قاد إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ومقتل الأسرى.