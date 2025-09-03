113 شهيدا في غزة منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 113 شهيدا، بينهم 24 من منتظري المساعدات الإنسانية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن من بين الشهداء صحفيين اثنين يعملان في شركة المنارة للإعلام، هما رسمي سالم وأيمن هنية، إضافة إلى عدد من الأطفال الذين استشهدوا جراء الغارات.

تفاصيل الهجمات

استشهد عدد من المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس إثر غارات إسرائيلية مكثفة، كما أدى استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لمنطقة العطار بمواصي خان يونس إلى سقوط شهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف استهدف محطة لتعبئة المياه.

قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة شمالي وجنوبي غزة مما أسفر عن شهداء وجرحى.

سُجلت إصابات وشهداء في غارة إسرائيلية قرب المستشفى الأردني جنوبي مدينة غزة.

شهداء ومصابون في قصف خيمة للنازحين قرب نادي النصر العربي بحي النصر غربي غزة.

في دير البلح، استشهد أسرى فلسطينيون عقب إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

ضحايا المجاعة

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، توفي 13 فلسطينيا بينهم 3 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا المجاعة إلى 361 شهيدا، منهم 130 طفلا.

توزيع الشهداء على المستشفيات منذ فجر الثلاثاء:

مستشفى الشفاء: 37 شهيدا

عيادة الشيخ رضوان: 5 شهداء

مستشفى المعمداني: 13 شهيدا

مستشفى العودة: 12 شهيدا

مستشفى الأقصى: 6 شهداء

مستشفى ناصر: 40 شهيدا

كارثة إنسانية متواصلة

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 63633 فلسطينيا، وإصابة 160914 معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.