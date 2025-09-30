“أنصار الله” تتوعد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، نيتها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، من بينها إكسون موبيل وشيفرون، رغم وجود هدنة سابقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تقضي بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية، ومقره صنعاء، إنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات الجماعة. ويعمل المركز حلقة وصل بين قوات جماعة أنصار الله وشركات النقل البحري التجارية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بقوات أنصار الله اليمنية.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني أن الكيانات المدرجة “سيتم التعامل معها وفقا لمبدأ المواجهة”، في خطوة تهدف إلى إشعار الشركات المعنية بأنها تُعَد كيانات معادية ومعرَّضة للهجوم. وتشمل القائمة أيضا شركتي كونوكو فيليبس ودايموند إس شيبنغ.

ومنذ عام 2023، كثفت جماعة أنصار الله اليمنية هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، واعتبرت هذه الهجمات “إسنادا” للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وهاجمت الجماعة خلال الأسبوع الجاري سفينة شحن هولندية في خليج عدن، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم واندلاع حريق على متنها.