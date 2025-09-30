أوقعت قتلى وجرحى.. المقاومة تقصف قوات الاحتلال وتفجر صاروخا إسرائيليا في قوة راجلة (فيديو)

بثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطع “فيديو” يُظهر إطلاق رشقات من صواريخ عيار “107 ملم” تجاه تجمعات لقوات الاحتلال المتمركزة شرق حي الشجاعية.

وأظهر “الفيديو” الوحدة الصاروخية وهي تعد منصات الإطلاق، وتحدد زاوية الرمي والأهداف المستهدفة، قبل أن تطلق الصواريخ.

وأكدت الكتائب أن هذا الهجوم يأتي في إطار ردها المستمر على “جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وفي عملية نوعية أخرى، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها فجرت، مساء أمس الاثنين، صاروخا من نوع “جي بي يو”، كان ضمن مخلفات الاحتلال، ضد قوة راجلة من جنود العدو قرب موقع عيسى في شارع 8 جنوبي مدينة غزة.

وأوضحت أن مقاتلي المقاومة رصدوا هبوط طائرات مروحية للاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى.