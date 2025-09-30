شركة مملوكة لرئيس ريال مدريد تتبرأ من إسرائيل.. قرار إسباني جديد يربك شركات مرتبطة بالاحتلال

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيقات مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات داخل البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا التحرك بعد صدور مرسوم حكومي، الأسبوع الماضي، يُحظر بموجبه الترويج لهذه السلع والخدمات في الأسواق الإسبانية، وذلك بهدف منع أي استغلال اقتصادي للاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر عن وزارة شؤون المستهلك.

ويُعَد هذا القرار جزءا من مجموعة إجراءات أوسع تشمل حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن جهود الحكومة لوقف ما وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة“.

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق هذا العام إن وزارته “ستستخدم كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال الإسرائيلي. ونُقل عنه قوله في فعالية عقدت في يوليو/تموز “لا ينبغي أن تُلطَّخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني”.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، حيث أدرجت 158 شركة من 11 دولة مختلفة.

وسارعت شركة البناء الإسبانية “إيه سي إس” (ACS)، التي يرأسها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إلى طلب شطب اسمها من القائمة، موضحة أنها باعت شركتها الفرعية “سيمي” (SEMI) العاملة في إسرائيل منذ 2021، وأكدت في بيان “لا تمارس ACS أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية”.

ويؤكد معظم المجتمع الدولي عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تَعُد معظمها قانونية.

وتُعَد إسبانيا من أكبر المنتقدين الأوروبيين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.