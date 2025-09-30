إيطاليا.. عمليات إجلاء جديدة لأطفال وطلاب من قطاع غزة (فيديو)

وصلت إلى مطار شيامبينو في العاصمة الإيطالية روما، في وقت مبكر من صباح الخميس، دفعة مكونة من 7 أطفال من قطاع غزة برفقة 30 من أقاربهم لتلقي العلاج بمستشفيات إيطالية.

وكانت الخارجية الإيطالية ذكرت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الإيطالي يتوقع أن تحط في مطارات شيامبينو، وليتشي غالاتينا، وفيرونا، مساء يوم الاثنين.

ولفت بيان الخارجية الإيطالية إلى أن بين المرضى، الطفلة تولين، وهي مولودة فلسطينية حديثة تعاني من تشوه خلقي خطير يُعرف باسم “الورم العجزي العصعصي” على أن تنقل لاحقا إلى أحد مستشفيات إقليم بييمونتي.

وشدد بيان الخارجية الإيطالية على أنها تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الدفاع والحماية المدنية لتنفيذ عملية الإجلاء الطبي الجديدة في أقرب وقت ممكن، على أن يجري تقييم المستشفى الأنسب لاستقبال كل مريض، وذلك بفضل استعداد عدد من الأقاليم والمستشفيات الإيطالية التي أعربت بالفعل عن استعدادها لتقديم العلاج للأطفال القادمين من غزة.

وبفضل هذه العملية الطبية الأخيرة، تكون إيطاليا قد استقبلت قرابة 200 طفل من غزة مع أفراد عائلاتهم، ليصل إجمالي من تم استقبالهم إلى 657 شخصاً، وذلك ضمن عمليات المساعدة الطبية التي تنفذها الحكومة الإيطالية.

كما أكد بيان الخارجية الإيطالية أنه من المقرر وصول 73 شخصاً، من بينهم طلاب وأشخاص في إطار لمّ شمل العائلات، يوم الأربعاء 1 أكتوبر، على متن رحلتين جويتين لجهاز الشرطة المالية الإيطالية قادمتين من عمان إلى تشامبينو وليناتي.

وأضاف البيان أن هذه العمليات تتم تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون بين كل من وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وهيئة الحماية المدنية، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.