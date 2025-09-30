بيان مشترك للدول العربية والإسلامية المشاركة في لقاء نيويورك مع ترامب بشأن خطة غزة

أصدرت الدول العربية والإسلامية المشاركة في لقاء نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا مشتركا، الاثنين، رحبت فيه بجهود ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معربة عن ثقتها بقدرته على إيجاد طريق للسلام في المنطقة.

وشدد البيان على “أهمية الشراكة مع واشنطن لترسيخ السلام”، ورحب “بإعلان ترامب بشأن إعمار غزة ومنع التهجير”.

وأضاف البيان “مستعدون للتعاون لإتمام خطة غزة وضمان تنفيذها”، مؤكدين التزامهم بالعمل “لإنهاء حرب غزة عبر اتفاق شامل”.

وعرض ترامب تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.

ووجَّه ترامب الشكر للدول العربية والإسلامية على دورها في تطوير المقترح لتحقيق السلام.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ما جاء في المؤتمر الصحفي “وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة”.

وأضافت الحركة في بيان أن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب.