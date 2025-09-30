العثور على سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا ميتا بعد سقوط من أعلى فندق

أكد الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، العثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس “نكوسيناثي إيمانويل (ناثي) متيتوا” ميتا بجوار فندق حياة ريجنسي.

ونقلت رويترز عن صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن السفير سقط من الطابق 22 بالفندق.

ويشير الموقع الإلكتروني للسفارة إلى أن السفير (نكوسيناثي إيمانويل متيتوا) كان وزيرا للفنون والثقافة في جنوب إفريقيا من 2014 إلى 2019، وأضيفت وزارة الرياضة إلى حقيبته من 2019 إلى 2023.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن زوجة السفير أبلغت عن اختفائه بعد تلقيها رسالة نصية منه أثارت قلقها.

وصرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بأنهم “على علم بالتقارير المؤسفة المتعلقة بالسفير ناثي متيتوا”، وسيصدرون بيانا فور ورود معلومات رسمية.

يأتي ذلك في حين رفض متحدث باسم شرطة باريس التعليق. وقال موظف استقبال في فندق حياة إن الفندق لن يعلّق.