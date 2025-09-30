رئيس وزراء قطر: هناك قضايا في خطة ترامب تحتاج إلى توضيح وتفاوض

كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تسلم وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التفاوضي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن النقاش مع الحركة كان في العموميات.

ودعا المسؤول القطري جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب، مؤكداً أن الرد النهائي من حماس لم يتحدد بعد نظرا لحاجته إلى توافق داخلي بين الفصائل.

وأضاف أن الخطة تحمل هدفا رئيسيا يتمثل في إنهاء الحرب، رغم وجود قضايا تتطلب مزيدا من التوضيح والتفاوض، مشددا على أن قطر ومصر أوضحتا لحماس خلال الاجتماع المشترك هدفهما الأساسي وهو وقف الحرب.

وأشار إلى أن حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة، فيما تتركز الجهود حالياً على إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة.

وفيما يلي أبرز التصريحات: