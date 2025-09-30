رئيس وزراء قطر: هناك قضايا في خطة ترامب تحتاج إلى توضيح وتفاوض
Published On 30/9/2025|
آخر تحديث: 08:12 PM (توقيت مكة)
كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تسلم وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التفاوضي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن النقاش مع الحركة كان في العموميات.
ودعا المسؤول القطري جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب، مؤكداً أن الرد النهائي من حماس لم يتحدد بعد نظرا لحاجته إلى توافق داخلي بين الفصائل.
وأضاف أن الخطة تحمل هدفا رئيسيا يتمثل في إنهاء الحرب، رغم وجود قضايا تتطلب مزيدا من التوضيح والتفاوض، مشددا على أن قطر ومصر أوضحتا لحماس خلال الاجتماع المشترك هدفهما الأساسي وهو وقف الحرب.
وأشار إلى أن حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة، فيما تتركز الجهود حالياً على إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة.
وفيما يلي أبرز التصريحات:
- سلمنا أمس خطة ترمب لوفد حماس التفاوضي وكان الحديث معهم في العموميات
- نأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب
- حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقا مع الفصائل
- خطة ترمب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض
- نحن ومصر أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب
- حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة
- تركيزنا الآن هو إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة
- ما طرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها
- الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين
- المرحلة الحالية مهمة وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية
- يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا
- وقف الحرب بند واضح في الخطة ومسألة الانسحاب تحتاج لتوضحيات وهذا يجب مناقشته
المصدر: الجزيرة مباشر