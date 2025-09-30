ردود الفعل الغربية حول خطة ترامب لإحلال السلام في غزة

توالت ردود الفعل الغربية على إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي طرحها خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الاثنين.

رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو في بيان نشر على موقع الخارجية، إن الرئيس ترامب كان دائما واضحا بشأن أولوياته فيما يتعلق بالصراع في غزة وهي إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وأضاف أن خطة الرئيس ترامب بشأن غزة ليست فقط جريئة وشاملة بل تمثل أيضا وسيلة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط على حد قوله.

Special Envoy Steve Witkoff on President Trump's plan to end the conflict in Gaza: We have widespread support from Gulf countries. We have widespread support from the Europeans. Do we have details to still work out? Yes, but I think we're going to get to the finish line. pic.twitter.com/UtXMyjcFvk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

كان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أكد في حديث لشبكة فوكس نيوز أن المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ويحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة.

بريطانيا

بدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين أنّ المملكة المتّحدة “تدعم بقوة” خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال ستارمر في بيان “ندعم بقوة جهوده لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة. هذه هي أولويتنا المطلقة، وهو ما ينبغي أن يحصل في الحال”.

أرحب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن. أتمنى أن تنخرط إسرائيل بحزم على هذا الأساس. ليس أمام حماس خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتباع هذا المسار.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025

فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كتب باللغة العربية في منشور على منصة “إكس”: “آمل بالتزام إسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فورا عن جميع الرهائن وتلتزم هذه الخطة”.

وأضاف “يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشا معمقا مع جميع الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة”.

ألمانيا

من جهته رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول أن الخطة الأميركية “تقدّم فرصة فريدة لإنهاء الحرب المروّعة في قطاع غزة، وتقدّم الأمل لمئات آلاف الأشخاص الذين يعانون في غزة من القتال المرير والاعتقال الوحشي وأزمة إنسانية تفوق الوصف”.

واعتبر أن هناك أملا للفلسطينيين والإسرائيليي بأن هذه الحرب يمكن أن تنتهي قريبا”، داعيا إلى عدم تضييع الفرصة.

إيطاليا

أما الحكومة الإيطالية فوضفت خطة ترامب “بالطموحة الهادفة الى إرساء الاستقرار وتنمية قطاع غزة”، ودعت الحكومة في بيان “كل الأطراف الى التقاط هذه الفرصة والموافقة على الخطة”.

البرتغال

ورحب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو بدوره بمبادرة ترامب.

Saúdo a iniciativa do Presidente @realDonaldTrump para acabar com a guerra em Gaza, que concretiza princípios sempre apoiados por Portugal. A abertura do Primeiro-Ministro israelita, o envolvimento de parceiros árabes e europeus, a receptividade da comunidade internacional são… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 29, 2025

وقال مونتينيغرو في منشور على منصة “إكس”، إن تجاوب المجتمع الدولي، هو مؤشر يبعث على الأمل، مشيرا إلى أن البرتغال تدعم هذه المبادرة التي قد تُشكّل نقطة انطلاق نحو سلام عادل ودائم للشعبين.

المجلس الأوروبي

من جهته رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة وحضّ كلّ الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية”، معتبرا الردّ “الإيجابي” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عليها “مشجّعا”.

I welcome President @realDonaldTrump’s plan to end the war in Gaza and I am encouraged by Prime Minister @netanyahu’s positive response. All parties must seize this moment to give peace a genuine chance. The situation in Gaza is intolerable. Hostilities must end, and all… — António Costa (@eucopresident) September 29, 2025

وأضاف كوستا في منشور على منصة إكس أنّ “الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور”.

هولندا

بدوره رحب وزير الخارجية الهولندي، دافيد فان ويل، بما أسماه جهود الرئيس ترمب لإعداد خطة سلام لإنهاء الصراع في غزة، مضيفا أنه “من المهم أن إسرائيل قبلت هذه الخطة”.

President Trump’s plan opens new possibilities for humanitarians to deliver lifesaving aid at the scale desperately needed by civilians. And hostages finally coming home. We are ready and eager to work – in a practical and principled way – to seize this moment for peace. — Tom Fletcher (@UNReliefChief) September 29, 2025

الأمم المتحدة

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر رحب بدوره بخطة الرئيس ترامب.

وقال في منشور على منصة إكس: “خطة الرئيس ترامب تفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بالحجم الذي يحتاجه المدنيون بشدة، كما تتيح عودة الرهائن أخيرًا إلى منازلهم. نحن مستعدون ومتحمسون للعمل بشكل عملي ومبدئي لاستثمار هذه الفرصة من أجل السلام”.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، ذكر أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.