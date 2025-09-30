فيديو مؤثر.. جد يواسي حفيدته عقب إصابتهما في قصف على خان يونس
Published On 30/9/2025
أظهر فيديو خاص لـالجزيرة مباشر لحظة مؤثرة بين جد وحفيدته، فجر الثلاثاء في مجمع ناصر الطبي، بقطاع غزة بعد إصابتهما في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقترب الجد مواسياً حفيدته الصغيرة التي بدت مصابة في أصابع يدها، بينما كان رأس الجد ملفوفاً بشاش طبي، وهو يردد كلمات “الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون” في إشارة لأفراد آخرين من عائلته، يرجح أنهم استشهدوا.
وكان قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة العطار بالمواصي غرب مدينة خان يونس، خلف 3 شهداء صبيحة يوم الثلاثاء.
المصدر: الجزيرة مباشر