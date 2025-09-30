قيادي في حماس يعلق على خطة ترامب بشأن غزة (فيديو)

أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن الحركة والفصائل الفلسطينية لم تتسلم حتى الآن نسخة رسمية ومكتوبة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة لوقف الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن أي مبادرة لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس مرفوضة بالكامل.

جاء ذلك في تعليق له على المؤتمر الصحفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعرض فيه خطته بشأن الحرب على غزة.

وقال مرداوي للجزيرة مباشر “ما يجري في قطاع غزة عملية بربرية إجرامية نازية ينفذها العدو الصهيوني وبدعم مطلق من الولايات المتحدة. وفعلنا كل ما نستطيع لإيقافها طوال الشهور الماضية”.

وأشار إلى أن حماس مستعدة لوقف الحرب، لكنه أوضح: “عندما يطرح رئيس الولايات المتحدة خطة، علينا أولا أن نتلقى هذه الخطة مكتوبة وواضحة، ثم نقول رأينا فيها”.

وأضاف: “بشكل مطلق، لم يطلع عليها فلسطيني واحد. وما سرد في المؤتمر الصحفي يمثل انحيازا للرؤية الإسرائيلية فقط. الرد على الخطة يجب أن يكون لدينا ببنودها وتفاصيلها، ثم يكون الموقف الإسرائيلي واضحا، وبعدها من حق كل الفصائل الفلسطينية أن تقول رأيها”.

عاجل | القيادي في حركة حــ ــمــ ــاس محمود مرداوي للجزيرة مباشر: 📌 سنطلع على المقترح الأمريكي ونناقشه مع الفصائل الفلسطينية 📌 ما تم الإعلان عنه في خطة #ترامب فضفاض وغير مضمون#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/J4bvEcf8tD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

ورفض مرداوي ما أعلنه الرئيس ترامب بأن الدول العربية والإسلامية وافقت على الخطة، موضحا: “أنا أستبعد ذلك بشكل مطلق. (ونحن) لم نطلع على أي خطة مكتوبة، ومبادئنا واضحة: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأي سلام يمنع الفلسطينيين من حقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس مرفوض”.

ووحول النقطة المتعلقة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية وخروجها من غزة، أكد مرداوي: “هذه التضحيات العظيمة جعلت على قيادة الشعب الفلسطيني أمانة في عنقها بعدم التفريط في الدماء والتضحيات. ليس من حق أي طرف أن يفرض على الشعب الفلسطيني التخلي عن مقاومته وسلاحه قبل تحقيق دولة حقيقية وحقوق واضحة وضمانات دولية”.

“لا قبول بأي حل ينتقص الحقوق”

واختتم القيادي في حماس تصريحاته بالقول: “أي مقترح لا يتضمن تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولا يضمن مسارا موثوقا يوصلنا لحقنا، ويحمي شعبنا من المجازر، ويعيد بناء ما دمره الاحتلال، فهو مرفوض بالكامل. لا يمكن أن يقبل به فلسطيني، ولن يترك الفلسطيني تحت الضغط والقتل ويطلب منه التخلي عن حقوقه الأساسية في الحياة والدولة”.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.

ووجَّه ترامب الشكر للدول العربية والإسلامية على دورها في تطوير المقترح لتحقيق السلام.