لجان المقاومة في فلسطين: خطة ترامب تحقق حلم نتنياهو

انتقد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أيمن الششنية (أبو ياسر)، ما تُعرف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، واصفا إياها بأنها “تبنٍّ كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني التوسعي، وتحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية، وتكريس للاحتلال وسيطرته على غزة بمباركة دولية”.

وقال الششنية في بيان إن الخطة الأمريكية تهدف إلى “هندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري استثماري وأمني”، موضحا أن الهدف الأول والأخير من وراءها هو “إنقاذ الكيان الصهيوني من عزلته وتوسيع التحالفات الإقليمية العربية والصهيونية لاستعادة مسار التطبيع والاتفاق الإبراهيمي”.

إعادة إخراج المشروع الصهيوني

وأضاف أن “هذا النهج يجعل من الخطة محاولة لإعادة إخراج المشروع الصهيوني من عزلته على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

ووصف الششنية الهدف الأساسي للخطة بأنه “إنهاء المقاومة المسلحة بالكامل وتحت إشراف دولي”، مشددا على أن الخطة تسعى إلى “تكريس الانقسام بفصل غزة عن الضفة”، وهو ما اعتبره “تدويرا لصفقة القرن”، التي رفضها الفلسطينيون سابقا، وقدَّموا من أجل التصدي لها تضحيات كبيرة لإفشالها.

حلول سياسية صهيونية

وأضاف أن ما لم يتمكن الاحتلال والإدارة الأمريكية من تحقيقه “بالحرب والإبادة” يحاول ترامب تحقيقه الآن عبر “الحلول السياسية الصهيونية”، محذرا من أن “هذا لن يمر أبدا”.

ورأى الأمين العام أن “المباركات الدولية لهذه الخطة هي إسهام مباشر في كسر العزلة عن الكيان الصهيوني”، معتبرا أن ذلك يضع “السكين على رقبة الضحية التي لا تزال تتعرض لمجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي”، ومشددا على أن ما يجري في الواقع “سحق للبشر والحجر وتَعدٍّ على كل القوانين الدولية”.

تبييض جرائم الاحتلال

ودعا الششنية إلى “الرفض الشعبي والسياسي والعملي” لخطة كهذه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيظلان في مقدمة التصدي لأي مشروعات تهدف إلى تصفية قضيته أو تقنين احتلاله.

واختتم الششنية تصريحه بدعوة الأطراف العربية والإسلامية وكل القوى الحرة إلى “موقف واضح وصريح” ضد هذه المخططات، وناشد المجتمع الدولي “إنهاء دور الشراكة في تبييض جرائم الاحتلال، ووقف أي محاولات لتكريس واقع الاحتلال بالقوة أو بالسياسة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.