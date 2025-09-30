من أمام البيت الأبيض.. صوت غزة يطالب بطرد ومحاكمة مجرمي الحرب (فيديو)

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على أعمال الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون قرب بوابات البيت الأبيض، مطالبين بـ”طرد مجرمي الحرب من واشنطن”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان قد شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وردّد المحتجون شعارات تطالب بمحاكمة نتنياهو على ما وصفوها بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيانها آنذاك، إنها تملك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن عدة جرائم بينها:

جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كسلاح.

جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى.

وأضاف البيان أن “كلا من نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية أيضاً باعتبارهما مشرفين مدنيين على جريمة الحرب المتعلقة بشن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة“.

كما خلصت المحكمة إلى أن “الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة“.