هل طلبت ريبوك إزالة شعارها من قمصان المنتخبات الإسرائيلية؟

نفت شركة ريبوك للملابس الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد طلبت إزالة شعارها من قمصان المنتخبات الإسرائيلية لكرة القدم، وذلك ردا على مزاعم أوردتها تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم ريبوك لرويترز “تفخر ريبوك بسجلها في توحيد جميع الثقافات داخل الملعب وخارجه. التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم أن ريبوك قد وجهت الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بإزالة شعاراتها من أطقم المنتخبات الوطنية هي ببساطة غير صحيحة”.

وأضاف “سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. لا نعمل بالسياسة وتركيزنا ينصب على الجانب الرياضي”.

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إن أطقم المنتخبات في المباريات الدولية ستواصل عرض شعار الشركة كما حدث في السابق.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، مساء الثلاثاء، إن المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم سيزيل شعار “ريبوك” من قمصانه بناء على طلب الشركة.

وأضافت “يدرس الاتحاد (الإسرائيلي) مقاضاة ريبوك إذا اقتنع بأن هذا يُعَد مقاطعة”.

من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن “ريبوك تواصلت مع مستوردها في إسرائيل، وأمرته بإزالة شعارها من الزي الذي يزود به المنتخب الوطني الإسرائيلي”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أنهت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وهو قرار قالت الشركة إنها اتخذته في 2022.