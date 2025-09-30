وزارة الدفاع التركية: مستعدون لدعم أسطول الصمود وسفننا ستسهم في الإغاثة عند الحاجة

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للمساهمة في مهام المساعدات الإنسانية لأسطول الصمود، المتوجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي، شرقي البحر المتوسط عندما تقتضي الحاجة.

وأوضحت الوزارة في منشورها على منصة “نيكست سوسيال” التي تتمتع بشعبية كبيرة في تركيا، أنها “تتابع عن كثب، في إطار القانون الدولي والقيم الإنسانية، عمليات أنشطة المساعدات الإنسانية التي تجري حاليا بواسطة سفن مدنية في شرق المتوسط”.

وأضافت أن سفنها “تواصل أعمالها الروتينية ضمن تدريبات وأنشطة متنوعة في المنطقة، وأنها مستعدة عند الحاجة للمساهمة في مهام المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المؤسسات التركية المعنية والجهات الدولية”.

وشددت على أن “تركيا كما كانت دائما ستواصل الوفاء بمسؤولياتها في كل مكان وتحت أي ظرف من أجل حماية القيم الإنسانية وضمان أمن المدنيين الأبرياء”.

مشاركة غير مسبوقة

ومنذ أيام يبحر أسطول الصمود العالمي نحو غزة، محملا بمساعدات إنسانية، من بينها مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضم الحملة هذا العام أسطولا مؤلفا من 48 سفينة، ومن قوارب وبواخر صغيرة ومتوسطة الحجم، بمشاركة أشخاص يحملون أكثر من 44 جنسية، وهو ما يراه المنظمون فرقا نوعيا مقارنة بمحاولات سابقة.

وشددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ومنعت دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 66 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 168 ألف جريح، ودمارا هائلا في منازل القطاع ومجاعة وفق منظمات الأمم المتحدة.