شاهد: هكذا برر وزير إسرائيلي سابق قتل الاحتلال للأطفال في غزة

برر الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا استهداف الاحتلال للأطفال في غزة، مدعيا أن “الشياطين الذين يحتمون بهم” هم السبب وراء سقوط الضحايا من المدنيين.

وزعم الوزير خلال مقابلة على برنامج “المسائية” عبر شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين “لو هذول الشياطين ما كانوش هناك، فش قتل أطفال”.

وأضاف في رده على مقدم البرنامج أحمد طه الذي سأله “يعني أنت تقصد الشياطين الذين يحتمون بالأطفال، طيب بماذا تسمي الذين يقتلون الأطفال؟”.

واعتبر الوزير أن الموضوع “في الملعب الحماسي ليس في الملعب الإسرائيلي”، وواصل التبرير قائلا “طوال الوقت يلعبون أدوار هؤلاء الشياطين اللي موجودين في غزة اللي ماخذين شعبهم درع”.

وعندما أصر المذيع على سؤاله عن توصيف من يقتل الأطفال، تهرَّب الوزير من الإجابة المباشرة، معتبرا في رده أن المسؤولية تقع على “الذين لا تريد أن تعيش تحتهم وتدافع عنهم”.

وأعاد الوزير التأكيد في نهاية الحوار قائلا “لو هدول الشياطين بيكونوش هناك، فش قتل أطفال، وفيش هناك قتل أبرياء، وكانت غزة بألف خير”، في محاولة واضحة لنقل المسؤولية عن قتل الأطفال إلى المقاومة، وتبرئة الاحتلال من أي مسؤولية مباشرة عن سقوط الضحايا المدنيين.