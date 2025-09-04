أحمد الشرع يعلن تدشين صندوق التنمية السوري لإعادة الإعمار

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس انطلاق فعاليات صندوق التنمية السوري وذلك في احتفال رسمي أقيم داخل قلعة دمشق بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية.

وقال الشرع في كلمة له: “نعلن انطلاق صندوق التنمية السورية لبناء ما هدمه النظام البائد، ونقف على أعتاب مرحلة البناء والإعمار ونعتمد على أنفسنا في إعادة بناء وطننا”.

وأضاف: “تضحيات السوريين أمانة في أعناقنا وأمامنا فرصة عظيمة ويجب أن نكون يداً واحدة”.

وأكد الشرع أن الصندوق سيحظى بشفافية عالية وسيعمل على الإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية.

وخلال الحفل، ألقى المدير العام لصندوق التنمية السوري محمد صفوت عبد الحميد رسلان كلمة أكد فيها أن انطلاق الصندوق يمثل لحظة وطنية غير مسبوقة، معلناً أن المؤسسة الوطنية الجديدة ستكون بوصلة لإعادة الإعمار وفاءً لتضحيات الشهداء.

وأوضح رسلان أن الصندوق يُعد رؤية شاملة تهدف إلى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد وخلق فرص عمل جديدة، وإطلاق مشاريع خدمية واقتصادية لتحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات والمدن والقرى.

وأشار إلى أن الصندوق أُحدث بموجب المرسوم رقم “112” لعام 2025 ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتخذ من دمشق مقراً له ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ويهدف إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية عبر تمويل المشاريع المتعددة بالقروض الحسنة، مع الاعتماد على التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية الثابتة والإعانات والهبات.