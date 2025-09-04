أنصار الله: المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض صاروخ “ذو الفقار” (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية صباح اليوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخٍ باليستي من نوع “ذو الفقار”. وقالت إن المنظومات الإسرائيلية والأمريكية فشلت في اعتراضه.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن (يحيى سريع) في بيان اليوم الخميس “نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بفضل الله.

“مستمرون في إسناد غزة”

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، أن “اليمنيين مستمرون في إسنادهم لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها” في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن العملية “جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو في غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا”.

وقال المتحدث، إن الصاروخ تسبب في “هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة مطار اللدّ”، مؤكدا أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه.

🔴عاجل🔴

“اعتراض صاروخ يمني”

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس “سقط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية” على حد زعمه.

وأضاف البيان “قبل قليل، سقط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية. ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول”.

وقال جيش الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم “تقرير أولي برصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية”، بحسب البيان.

“صاروخ في سماء تل أبيب”

ومساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة، عقب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي جرى تفعيلها للتصدي للتهديد.