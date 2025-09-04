“احتلال عسكري”.. تفاصيل دعوى قضائية من واشنطن ضد ترامب

رفعت مقاطعة كولومبيا دعوى قضائية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في واشنطن.

وصرح النائب العام للمدينة، برايان شوالب، اليوم الخميس، بأن مئات الجنود من الحرس الوطني الذي يرغب ترامب في نشرهم هم في جوهر الأمر “احتلال عسكري إجباري”.

ودفع بالقول في الدعوى القضائية الفيدرالية بأن النشر هو “استخدام غير قانوني للجيش لإنفاذ القانون المحلي”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه هي الدعوى الثانية التي يرفعها شوالب، منذ أن أعلن ترامب “حالة طواريء بسب الجرائم” في واشنطن في 11 أغسطس/آب الماضي، ما مكنه من فرض سلطاته على شرطة المدينة، ونشر قوات الحرس الوطني في شوارعها.

يذكر أن العاصمة واشنطن مدينة فيدرالية لاتتبع أي ولاية، وهي جزء من مقاطعة كولومبيا، الأمر الذي جعل وضع المدينة القانوني مختلفا عن مدن أمريكية أخرى هامة مثل لوس أنجلوس التي تقع في ولاية كاليفورنيا.

شوالب يحذر

ويسعى شوالب إلى إجبار إدارة ترامب على سحب قوات الحرس الوطني من واشنطن، ومنع القيام بخطوات مشابهة مستقبلا.

وأوضحت الصحيفة أنه “بخلاف حكام الولايات، لا يملك عمدة واشنطن سلطةً على الحرس الوطني للعاصمة، إذ أن الرئيس هو القائد الأعلى له”. لكن دعوى شوالب تقوم على أساس أن “الرئيس تجاوز صلاحياته، وأن القوات تُستخدم بشكل غير قانوني لأغراض إنفاذ القانون”.

وقال شوالب في بيان إن “نشر الحرس الوطني للمشاركة في إنفاذ القانون ليس فقط غير ضروري وغير مرغوب فيه، بل إنه أيضًا خطير وضار بالمنطقة وسكانها”.

وأضاف شوالب في بيانه “لا ينبغي لأي مدينة أمريكية أن تسمح للجيش الأمريكي – وخاصة القوات من خارج الولاية التي لا تخضع للمساءلة أمام السكان وغير المدربة على إنفاذ القانون المحلي – بمراقبة شوارعها”.

وذكرت الصحيفة أنه تم نشر ما يقرب من 2300 عضو من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك 1340 من 7 ولايات خارج المنطقة.

ومن جانبها قالت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردا على الدعوى القضائية، إن ترامب “يمتلك الصلاحية بشكل كامل” لنشر هذه القوات في واشنطن.

مواقف مشابهة في كاليفورنيا وشيكاغو

وكان قاض فيدرالي في كاليفورنيا قد أصدر مؤخرا حكما بعدم قانونية نشر ترامب لقوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بعد أيام من الاحتجاجات على مداهمات قامت بها إدارة الهجرة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

غير أن ذلك الحكم لا ينطبق بشكل مباشر على العاصمة واشنطن، حيث يتمتع الرئيس بسيطرة أكبر على الحرس الوطني مقارنة بالولايات.

وقال ترامب إنه سينشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدن البلاد، لمكافحة الجريمة مما قد يفجر معركة قانونية مع المسؤولين المحليين.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض “سندخلها. لم أقل متى، لكننا سندخلها”.

وسارع رئيس بلدية المدينة براندون جونسون بالتنديد بهذا الإجراء قائلا “إنه يريد فقط قوة الشرطة السرية الخاصة به التي ستقوم بحركات دعائية مثيرة كلما انخفضت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به، وكلما أظهر تقرير الوظائف ركود الاقتصاد، وكلما احتاج إلى إلهاء آخر عن إخفاقاته”.