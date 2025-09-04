العائلات تركت بدون الحاجات الضرورية.. الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال لم تسمح لها بتقديم أي مساعدات لقطاع غزة منذ ستة أشهر وحتى الآن.

وقالت الوكالة الأممية، في منشور على فيسبوك اليوم “تم ترك العائلات في غزة بدون حاجاتهم الضرورية.. وهناك حاجة ماسة إلى منتجات الإيواء مثل المراتب والبطانيات والخيام” مشيرة إلى أنها مستعدة للتسليم.

وطالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة-وسط الغارات وقصف- وقالت “يجب رفع الحصار”.

“المجاعة في غزة من صنع الإنسان”

وأكدت (الأونروا) أن المجاعة في غزة ليست نتيجة تضافر عوامل متعددة، بل هي من صنع الإنسان، وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني “بينما يكتفي العالم بالمشاهدة، تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.

وقال المفوض العام للأونروا، إن سكان غزة عليهم الاختيار بين الموت جوعا أو القتل خلال محاولتهم اليائسة للوصول إلى الغذاء، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم المساعدات، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإدخال مستلزمات الإيواء.

غزة تتحوّل إلى مقبرة

وفي وقت سابق ذكرت وكالة (الأونروا) أن غزة تتحوّل إلى مقبرة للقانون الإنساني، وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني “لقد تم تجاهل كل شيء بشكل صارخ.. غزة تتحوّل إلى مقبرة للقانون الإنساني الدولي”.

وقال المسؤول الأممي فيليب لازاريني متحدثا لصحيفة (إل بايس) “مع عشرات الآلاف من القتلى، نجدد التحذير من أن غزة قد تُرسّخ سابقة خطيرة بجعل الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي القاعدة الجديدة”.