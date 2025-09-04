الدفاع التركية تحذر من عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها

قالت وزارة الدفاع التركية إن عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي على حد سواء.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الأدميرال زكي أكتورك -مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية- إذ شدد على ضرورة التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاندماج في الجيش السوري والتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس بوحدة البلاد.

وأضاف: “سنقدم عند الضرورة كل أنواع الدعم اللازم لسوريا سواء للإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا”.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

من جهتها ذكرت وكالة “سانا” أن قيادة الامن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت كمينًا محكمًا أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وخلال العملية ألقي القبض على السائق المسؤول عن نقل الشحنة.

وتضمنت المضبوطات قذائف آر بي جي، وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات من الذخائر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل المركبة المستخدمة في التهريب، وفق الوكالة.