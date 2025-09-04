ترامب يوبخ صحفيا بولنديا: لا تحدثني عن هذا الموضوع (شاهد)

قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيين البولنديين، بعدما سأله عن عدم اتخاذه موقفاً واضحاً تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً له “لا تحدثني عن هذا الموضوع”.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أشار الصحفي إلى أن ترامب عبّر في أكثر من مناسبة عن إحباطه وخيبة أمله من سياسات بوتين، لكنه لم يتخذ أي إجراء منذ توليه منصبه.

ورد ترامب غاضباً “كيف تعرف أنني لم أتخذ أي إجراء؟ هل تعتقد أن فرض عقوبات ثانوية على الهند، وهي أكبر مشترٍ للنفط الروسي إلى جانب الصين، لا يُعد إجراءً؟ هذه العقوبات كلفت روسيا مئات المليارات من الدولارات”.

“لاتحدثني عن هذا الموضوع”.. ترامب يرد على صحفي سـأله عن عدم اتخاذ موقف باتجاه بوتين pic.twitter.com/Na2aQiDRD5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2025

“أنت ربما تحتاج إلى وظيفة جديدة”

وأضاف ترامب أنه لم ينتقل بعد إلى “المرحلة الثانية أو الثالثة” من خطواته ضد موسكو، محذراً الصحفي قائلاً “إذا قلت إنني لم أتخذ أي إجراء، فأنت ربما تحتاج إلى وظيفة جديدة”.

كما ذكّر بتصريحاته السابقة التي هدد فيها الهند بمواجهة “مشاكل كبيرة” إذا استمرت بشراء النفط الروسي، معتبراً أن ما جرى بالفعل يؤكد صحة تهديداته.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي عقد ترامب وبوتين لقاء استمر 3 ساعات تقريبا في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية، كما أجرى مباحثات في 18 من الشهر ذاته، في البيت الأبيض مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين.