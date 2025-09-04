الأخبار

خطوة تضامنية غير مسبوقة.. شركة بريطانية تعلق أنشطتها من أجل غزة (شاهد)

Published On 4/9/2025
آخر تحديث: 12:45 PM (توقيت مكة)

أغلقت شركة مستحضرات التجميل البريطانية (لاش) أبواب متاجرها ومصانعها في المملكة المتحدة، لمدة يوم وأوقفت البيع عبر الإنترنت أمس الأربعاء، تنديدا بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ورفعت الشركة لافتات كتب عليها “أوقفوا تجويع غزة، لقد أقفلنا تضامنا” مع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على القطاع المحاصر.

“الحكومة ستخسر الإيرادات”

وقالت شركة لاش (LUSH) على موقعها الإلكتروني “في حين أن لاش ستخسر إيرادات يوم، لكن هذا يعني أن الحكومة البريطانية ستخسر أيضا (إيرادات) يوم من المساهمات الضريبة من لاش وزبائننا”.

مشاركة المعاناة في مشاهد غزة

وأشارت المجموعة التي تباع منتجاتها في أكثر من 50 دولة، إلى أنها “تشارك ملايين الناس المعاناة التي يختبرونها لرؤيتهم صور الناس الجوعى في غزة”، داعية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي حين أعلنت الحكومة تعليق رخص التصدير لبعض الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، لا يزال تصدير معدات عسكرية تنتجها بريطانيا، منها مكونات لمقاتلات إف-35، مستمرا.

“قاطعوا إسرائيل”

وسبق للشركة، التي لها أكثر من 100 متجر في بريطانيا، أن تعرضت لانتقادات عام 2023 بعدما رفع أحد متاجرها في دبلن شعار “قاطعوا إسرائيل”، وقالت في حينه إن ذلك كان حادثا “معزولا”.

وأطلقت الشركة صابونة باسم “شريحة البطيخ” التي أصبحت رمزا للتضامن مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وخصصت “لاش” أرباح بيع الصابونة لتقديم خدمات الصحة النفسية للأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

