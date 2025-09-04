خطوة تضامنية غير مسبوقة.. شركة بريطانية تعلق أنشطتها من أجل غزة (شاهد)

أغلقت شركة مستحضرات التجميل البريطانية (لاش) أبواب متاجرها ومصانعها في المملكة المتحدة، لمدة يوم وأوقفت البيع عبر الإنترنت أمس الأربعاء، تنديدا بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ورفعت الشركة لافتات كتب عليها “أوقفوا تجويع غزة، لقد أقفلنا تضامنا” مع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على القطاع المحاصر.

خطوة تضامنية غير مسبوقة.. إغلاق LUSH من أجل غزة#هاشتاج pic.twitter.com/QPZ84IzXnK — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 3, 2025

“الحكومة ستخسر الإيرادات”

وقالت شركة لاش (LUSH) على موقعها الإلكتروني “في حين أن لاش ستخسر إيرادات يوم، لكن هذا يعني أن الحكومة البريطانية ستخسر أيضا (إيرادات) يوم من المساهمات الضريبة من لاش وزبائننا”.

Lush, the cosmetics retail giant, has shut down all its UK stores to protest Israel’s actions in Palestine. Fund honest independent Muslim journalism:https://t.co/mh7oRfN5SW pic.twitter.com/JP5SIhvrQ9 — Islam Channel (@Islamchannel) September 3, 2025

مشاركة المعاناة في مشاهد غزة

وأشارت المجموعة التي تباع منتجاتها في أكثر من 50 دولة، إلى أنها “تشارك ملايين الناس المعاناة التي يختبرونها لرؤيتهم صور الناس الجوعى في غزة”، داعية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي حين أعلنت الحكومة تعليق رخص التصدير لبعض الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، لا يزال تصدير معدات عسكرية تنتجها بريطانيا، منها مكونات لمقاتلات إف-35، مستمرا.

In an act of solidarity, the British fresh handmade cosmetics company Lush has introduced a watermelon soap. The profits from this product will be used to support mental health and trauma counseling services in Gaza and West Bank. pic.twitter.com/CfsFfMyIyy — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 21, 2024

“قاطعوا إسرائيل”

وسبق للشركة، التي لها أكثر من 100 متجر في بريطانيا، أن تعرضت لانتقادات عام 2023 بعدما رفع أحد متاجرها في دبلن شعار “قاطعوا إسرائيل”، وقالت في حينه إن ذلك كان حادثا “معزولا”.

🚨 BREAKING: Cosmetics company Lush closes all UK stores on 03/09/25 in solidarity with Gaza. The company has plastered the notice "Stop starving Gaza" on all storefronts and their website, in response to Israel's man-made famine. This act of protest will cost the company… pic.twitter.com/RIqhxD82GG — 5Pillars (@5Pillarsuk) September 3, 2025

وأطلقت الشركة صابونة باسم “شريحة البطيخ” التي أصبحت رمزا للتضامن مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وخصصت “لاش” أرباح بيع الصابونة لتقديم خدمات الصحة النفسية للأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة.