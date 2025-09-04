شاهد: جيش الاحتلال ينشر لقطات لاعتراض طائرات مسيّرة قادمة من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن قواته الجوية اعترضت 5 طائرات دون طيار وصاروخين أرض-أرض أُطلقا من اليمن خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف الجيش أنه في الأشهر الأخيرة، نجحت تشكيلات القوات الجوية في اعتراض عشرات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي أُطلقت من اليمن.

والسبت، أعلنت جماعة “أنصار الله” مقتل رئيس حكومتها ووزراء آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف صنعاء، قبل أن يعلن زعيم الجماعة اليمنية عبد الملك الحوثي، الأحد، أن قواته تتجه نحو “مسار عسكري تصاعدي” لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري.

وإضافة إلى استهدافهم سفنا، تشن جماعة “أنصار الله” هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.