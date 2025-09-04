شاهد: “الحمض النووي المفقود”.. لغز جديد يحيط بزعيم كوريا الشمالية

رصد ألكسندر يوناشيف، الصحفي الروسي الخبير في شؤون الكريملن، مشاهد مربكة وغريبة من الكواليس أعقبت اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد حضورهما العرض العسكري في بكين صباح الأربعاء.

المشاهد التي جرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت فريق كيم وهو ينشغل بتعقيم القاعة التي احتضنت الاجتماع، والذي استمر نحو ساعتين ونصف.

شوهد أفراد الطاقم وهم يزيلون الأغراض التي استخدمها الزعيم الكوري، بما في ذلك الكوب الذي شرب منه، إلى جانب مسح المقاعد وأجزاء من الأثاث التي من المحتمل أنه لمسها.

لم يتضح بعد سبب قيام فريق كيم الشخصي بهذا التصرف الذي أثار تكهنات عدة بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن الهدف قد يكون محو أي أثر مادي لكيم.

فيما ذهب آخرون إلى أن المسألة مرتبطة باعتبارات أمنية وصحية مشددة.

بعض الخبراء في علم الوراثة لفتوا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بمخاوف من إمكانية استغلال الحمض النووي لقادة العالم في جمع معلومات حساسة عن وضعهم الصحي.

فقد أظهرت صور مكبرة للزعيم الكوري الشمالي في يونيو/ حزيران عام 2021 وقد زاد من إحكام حزام ساعته المفضلة.

وتظهر الصور أن معصمه الأيسر أنحف بكثير مما هو عليه في الصور المماثلة التي التقطت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ومارس/آذار 2021.

ومن المعروف أن كيم مدخن شره وتوفي والده بسبب اشتباه في نوبة قلبية في ديسمبر/ كانون الأول 2011، كما أنه يعاني من ظروف صحية ينسبها المراقبون إلى وزنه ونمط حياته.