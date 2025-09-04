شاهد: دون فائز.. كيف أوقفت أعمال الإبادة الجماعية في غزة أشهر سباق للدراجات في العالم؟
شهد طواف إسبانيا للدراجات الهوائية (لا فويلتا) حادثة غير مسبوقة يوم الأربعاء، بعدما قرر المنظمون إلغاء الفوز بالمرحلة الحادية عشرة في بلباو وتقليص مسافتها، إثر احتجاجات واسعة لمناصرين للقضية الفلسطينية عند خط النهاية.
📹 Así ha sido la protesta en Bilbao por la participación del equipo @IsraelPremTech en @lavuelta mientras Israel continúa con el genocidio en Palestina.#LaVuelta2025 #LaVuelta25 #FreePalestine #Gaza #Israel #Palestine #PalestinaAskatu #GazaGenocide pic.twitter.com/yMPnHqO9Nl
— Asier Barrenetxea (@barrenetxea) September 3, 2025
وقال المنظمون في بيان إن أزمنة المرحلة سُجلت قبل ثلاثة كيلومترات من خط النهاية، دون الإعلان عن فائز، بعد أن حاول مُتظاهرون مؤيدون لفلسطين اختراق الحواجز، رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بمشاركة فريق “إسرائيل – بريميير تيك” المرتبط بدولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية في غزة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
نتنياهو يوجه بعدم المضي في اتفاقية الغاز مع مصر
توم براك: حدود اتفاقية سايكس بيكو غير ملزمة لإسرائيل
نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح من هضبة الجولان وحتى جنوب دمشق
المظاهرات التي رافقت الطواف منذ بدايته ركزت على الفريق الإسرائيلي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، فبينما وصف مدير السباق الاحتجاجات بأنها “أعمال عنف”، اعتبرت وزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو أن وصف تحركات سلمية ترفع صوتها ضد “العنف الممنهج” في غزة على أنها عنف أمر “غير مقبول إطلاقاً”.
La ministra Sira Rego defiende las protestas pro Palestina de La Vuelta: "Los españoles están dando una lección de humanidad"https://t.co/m0EBOlVwEU
— El Independiente (@elindepcom) September 3, 2025
ونقلت مواقع إسبانية عن الوزيرة قولها إن “الإسبان يعطون درسًا في الإنسانية”.
تضامنا مع #غزة.. متظاهرون يعترضون مسار فريق إسرائيلي خلال سباق للدراجات الهوائية في #إسبانيا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/khAtDy5exj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2025
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها سباق دراجات أوروبية احتجاجات مماثلة، فقد سبق وحاول ناشطون تعطيل مراحل السباق رفضاً لتطبيع الرياضة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة فيغيراس، وحدث الأمر ذاته قبلها في طواف فرنسا وإيطاليا خلال الأشهر الماضية.
اقترح كيكو غارسيا، المدير الفني للسباق، أن “الحل الوحيد” لاستمرار جولات السباق بانسيابية هو انسحاب الفريق الإسرائيلي الذي “يعرض الجميع للخطر”، لكنه أقر بأن لوائح الاتحاد الدولي لا تسمح باستبعاده.