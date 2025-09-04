فقدت 11 من عائلتها.. فلسطينية تكافح لإنقاذ زوجها المهدد ببتر ساقه (شاهد)

روت فلسطينية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، قصة معاناتها القاسية بعد أن فقدت 11 فردا من عائلتها خلال الحرب، بينهم أشقاؤها الذين كانوا يمثلون سندها في الحياة، كما أصيب زوجها بجروح خطيرة أثناء محاولته الحصول على المساعدات الغذائية.

وقالت الأم، التي ترعى أربعة أطفال “وصلنا إلى مرحلة لم يعد في البيت حبة طحين، أطلب كيلو من هذا وكيلو من ذاك.. زوجي لم يجد خيارا سوى التوجه للمساعدات، ورغم أنه يذهب مرة كل أربعة أيام فقط، كنت أعيش في خوف دائم من أن يصاب أو يستشهد، كما يحدث مع كثيرين”.

فقدت 11 من عائلتها وأصيب زوجها أثناء محاولة الحصول على المساعدات.. قصة معاناة لفلسطينية من خان يونس pic.twitter.com/OymZS9XXjr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2025

وأضافت باكية أنها تلقت خبر إصابة زوجها أثناء وجوده في طابور المساعدات، فهرعت إلى المستشفى في حالة صدمة، قبل أن يطمئنها الأطباء بأنه ما زال على قيد الحياة، رغم تعرضه لإصابة في ساقه قد تؤدي إلى بترها.

وأكدت أن كل ما تتمناه هو بقاء زوجها إلى جانب أطفالهم بعد أن فقدوا معظم أفراد العائلة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.