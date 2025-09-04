لا علاج لها في غزة.. فلسطينية تناشد العالم لعلاجها في الخارج (فيديو)

ناشدت الفلسطينية سناء طافش المسؤولين مساعدتها للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، إذ أخبرها الأطباء أنه لا علاج لها بغزة بسبب ضعف الإمكانيات الطبية وأنها بحاجة للسفر إلى الخارج.

وروت سناء للجزيرة مباشر بداية مأساتها، إذ كانت في إحدى مراكز الإيواء مع 12 شخصًا من عائلتها، وبعد منتصف الليل قصف الاحتلال الإسرائيلي الصف الذي كان يؤويهم، ولم ينج أحد سواها وابنها المصاب.

أخبرها الأطباء بأنه لا علاج لها في غزة..

سيدة فلسطينية تناشد العالم لعلاجها في الخارج: فقدت زوجي و6 من أولادي بالقصف ولم يبق لي أحدا في غزة#المسائية pic.twitter.com/VPs3NjfWi4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2025

ويعاني نجلها كريم طافش البالغ من العمر 14 عامًا من إصابات في رأسه وقدمه، بينما استفاقت هي على إصابات كانت ستؤدي إلى بتر يدها، ولكن الأطباء أجروا لها عدة عمليات بسبب تهتك في العظام.

وتمكنت سناء من إرسال ابنها للعلاج بالخارج برفقه أخيه الكبير، بينما عجزت هي عن السفر، ليخبرها الأطباء لاحقًا بأنه لا علاج لها سوى بالخارج، بسبب فشل العمليات الثلاث التي أجريت لها.

وتحتاج سناء إلى زراعة عظام بسبب الإصابات التي تعاني منها، ومنذ 8 أشهر قدمت على السفر للخارج لكنها حتى الآن لم تحصل على إجابة شافية.

وأضافت: “أنا غير قادرة على إعالة نفسي، وأحتاج إلى العلاج بشكل عاجل، إذ احتاج للسفر إلى الخارج لزراعة العظام وتركيب وتر”.

وناشدت المسؤولين مساعدتها للسفر إلى الخارج للعلاج قبل أن يضطر أطباء غزة لبتر يدها، ولكي تلتقي مع ابنها الناجي من المجزرة.