“لحظات مرعبة”.. فلسطينيون يروون تفاصيل اعتداء مستوطنين عليهم في رام الله (فيديو)

تشهد بلدات محافظة رام الله في الضفة الغربية هجمة استيطانية متصاعدة، حيث يروي ناشطون من بلدتي سنجل وترمسعيا تفاصيل الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الأهالي وأراضيهم الزراعية على أيدي المستوطنين، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأرض الفلسطينية.

سنجل محاصرة بالبؤر الاستيطانية

أوضح عايض غفري، وهو ناشط ضد الاستيطان من بلدة سنجل، أن ما يحدث ليس جديدًا، فالبلدة مستهدفة منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما أقيمت أول بؤرة استيطانية في محيطها، وتحولت لاحقًا إلى مستوطنة كبيرة، ومنذ ذلك الحين تواصلت المصادرة، حيث تم الاستيلاء على أراضٍ تابعة لسنجل والقرى المجاورة مثل الساوية وترمسعيا.

وأشار غفري إلى أن الموقع الاستراتيجي لسنجل، الواقع في قلب الضفة الغربية، جعلها هدفًا مباشرًا للحركة الاستيطانية وللحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن ما يجري اليوم هو “هجمة استيطانية شرسة من جميع الاتجاهات”، امتدت حتى إلى مناطق مصنفة (أ) و(ب) جنوب وشمال البلدة، حيث يحيط الاحتلال نحو 8 آلاف دونم بالطرق الالتفافية والبؤر الاستيطانية، ويمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم منذ عامين.

وتحدث غفري عن أساليب جديدة للاحتلال في توسيع الاستيطان، أبرزها الاعتماد على ما يسمى “فتيات التلال”، اللواتي يُقِمْنَ بؤرًا رعوية وزراعية صغيرة على الجبال الفلسطينية.

هؤلاء، كما يقول، “يأتون بعائلة أو اثنتين مع قطعان من الأغنام ليستولوا على آلاف الدونمات في ليلة وضحاها”، وهو أسلوب اعتبرته السلطات الإسرائيلية مُجْدِيًا وغير مكلف مقارنة بالطرق التقليدية للاستيطان.

ترمسعيا: اعتداءات يومية

من جانبه، وصف عوض أبو سمرة، وهو ناشط من بلدة ترمسعيا، واقع الاعتداءات المتكررة على أراضي البلدة ومنازلها، قائلاً إن “الهجمات تكاد تكون شبه يومية، يأتون لاستفزاز الناس وضربهم، والاعتداءات طالت البشر والشجر والحجر”.

وأوضح أن أراضي ترمسعيا، التي كانت مصدرًا رئيسيًا لزراعة الحبوب والخضروات وأشجار الزيتون واللوزيات، باتت محاصرة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على بعد مئات الأمتار فقط من منازلهم، في ظل تهديد دائم بإطلاق النار دون إنذار مسبق.

المستوطنون يجرفون أراضي المزارعين في محيط بلدة ترمسعيا شمال رام الله. pic.twitter.com/djA668aKRY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2025

وأضاف أن البلدة محاطة بعدة بؤر استيطانية، كل منها تمارس اعتداءات مختلفة ضد الأهالي، وتتعاون فيما بينها في شن هجمات أسبوعية على السكان. وأشار إلى أن “فتيات التلال”، وهم مجموعات من المستوطنين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، يتم تدريبهم بشكل منظم على مهاجمة المواطنين واستخدام أدوات التخريب.

تجمع شهادات الناشطين على أن ما يحدث في سنجل وترمسعيا ليس مجرد اعتداءات فردية، بل سياسة منظمة تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات القديمة والجديدة، وفرض واقع استيطاني يحاصر القرى الفلسطينية، ويحرم أهلها من أراضيهم ومواردهم، في إطار مشروع أكبر لضم الضفة الغربية تدريجيًا.