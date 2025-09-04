مشهد غير معتاد.. رفع علم فلسطين فوق مبنى الحكومة الاسكتلندية (فيديو)

رفعت السلطات الاسكتلندية العلم الفلسطيني فوق مبنى الحكومة، قبل كلمة ألقاها رئيس الوزراء جون سويني، دعا فيها لندن إلى وقف التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات عليها.

وشدد سويني في كلمته على أن استمرار التعاون العسكري بين بريطانيا وإسرائيل في ظل الحرب على غزة، يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مطالبًا المملكة للانضمام إلى دعوة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأفاد رئيس الوزراء الاسكتلندي بأن حكومته طالبت سابقًا لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، بالتماشي مع الإجماع الدولي بحل الدولتين، موضحًا أن “الاعتراف حق للشعب الفلسطيني وليس منحة من القوى العالمية”.

وشدد على ضرورة اتخاذ بريطانيا خطوات ملموسة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بغزة، والانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، إلى جانب حظر استيراد منتجات المستوطنات، لافتًا إلى أن الوضع في غزة يمثل كارثة إنسانية من صنع البشر.

وأوضح أنه يشارك مخاوف بعض دول وقادة العالم من أن ما يحدث في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية، مؤكداً وجود أدلة موثقة تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة.