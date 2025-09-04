انقلاب “ترام” شهير في لشبونة ومصرع وإصابة العشرات (فيديو)

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 18 بجروح، 5 منهم بالغة، إثر خروج عربة “ترام” عن مسارها في حي سياحي في لشبونة، الأربعاء، في حادثة وصفها رئيس بلدية العاصمة البرتغالي بأنها “مأساة غير مسبوقة”.

وقال المسؤول تياغو أوغوستو إنه تم نقل الضحايا جميعهم، مضيفا أن من بينهم أجانب لم يحدد جنسياتهم.

وأعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني، الخميس، على الضحايا.

وشهد الحادث الذي وقع حوالي الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) ولم تعرف تفاصيله بعد، انقلاب عربة “ترام” غلوريا الجبلي الشهير الذي يربط ساحة روسيو بمنطقتي بايرو ألتو وبرينسيبي ريال.

وقال رئيس بلدية لشبونة كارلوس موداس “إنها مأساة غير مسبوقة في مدينتنا”.

وأظهرت صور بثت بشكل متواصل على التلفزيون المحلي عددا كبيرا من عناصر الدفاع المدني والشرطة والطوارئ الطبية المنتشرين في وسط الشارع المنحدر حيث كانت العربة ملقاة، بعد أن سقطت على جانبها وتعرضت لأضرار بالغة.

ويعد “الترام” الذي يتسع لنحو 40 راكبا، وسيلة نقل شعبية لدى العديد من السياح الذين يزورون العاصمة البرتغالية.

ويربط الخط، الذي افتتح في 1885، منطقة وسط مدينة لشبونة قرب ميدان ريستاورادوريس وبايرو ألتو (الحي العلوي)، وهو واحد من ثلاثة خطوط قطار جبلية مائلة، تديرها شركة النقل العام التابعة للبلدية (كاريس)، ويستخدمها السياح والسكان المحليون.

وقالت شركة “كاريس” في بيان لها إنه “تم تنفيذ جميع إجراءات الصيانة”، بما في ذلك برامج الصيانة الشهرية والأسبوعية وعمليات التفتيش اليومية.

وينقل خط جلوريا حوالي 3 ملايين شخص سنويا، حسبما قالت بلدية المدينة.

وشهدت البرتغال، ولشبونة تحديدا، ازدهارا للنشاط السياحي خلال السنوات العشر المنصرمة، إذ يتوافد الزوار على منطقة وسط المدينة الشهيرة خلال أشهر الصيف.