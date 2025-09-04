من الرفاهية إلى الأعماق.. ما سر غرق يخت المليون دولار خلال دقائق؟ (شاهد)

بعد دقيقة واحدة فقط من مغادرته الميناء، انقلب يخت فاخر تُقدَّر قيمته بنحو مليون دولار ليغرق سريعًا في مياه إيرغلي بولاية زونجولداك شمالي تركيا.

اليخت الفاخر Dolce Vento الذي يبلغ طوله 23.9 مترًا والذي استغرق بناؤه خمسة أشهر، غرق إلى عمق سبعة أمتار في البحر بعد 15 دقيقة من جنوحه.

قيمته نحو مليون دولار..

غرق يخت فاخر في تركيا بعدما تسلمه مالكه بـ15 دقيقة فقط pic.twitter.com/F3EmOElNCx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2025

كان على متن اليخت المالك الذي لم يكشف عن هويته، إلى جانب القبطان واثنين من أفراد الطاقم، وتمكن الأربعة من النجاة سباحة والوصول إلى الشاطئ دون إصابات.

وبينما فتحت سلطات الميناء تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، رجّحت التقديرات الأولية أن يكون السبب مرتبطًا بخلل فني وهندسي ومشكلات في توازن اليخت.