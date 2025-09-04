ناشطون على متن أسطول “الصمود” يتحدثون للجزيرة مباشر عن رحلتهم لكسر حصار غزة (فيديو)

على رصيف ميناء مدينة سيراكوزا الساحلية في جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالي، ترفرف أعلام فلسطين على القوارب الثلاثة الأولى للوفد الإيطالي من أسطول الصمود العالمي عاليًا في السماء، ويغني مئات الأشخاص أغنية المقاومة الإيطالية ضد النظام الفاشي “بيلا تشاو”.

وعلى متن الأسطول، تحدث مجموعة من الناشطين والركاب للجزيرة مباشر عن رحلتهم المتوجهة لكسر الحصار عن غزة.

وقال أندريا البالغ من العمر 68 عاما “إن وجود كل هؤلاء الناس هنا لدعمنا يمنحنا القوة التي نحتاج إليها والوعي بأن ما يحدث لنا، سيكون هناك الكثير من الناس يدعموننا”.

وأوضح أندريا عضو لجنة سيراكيوز من أجل فلسطين أهمية دعم الأسطول قائلا “نحن هنا اليوم للترحيب بأسطول الصمود العالمي، وكنا هنا أيضا من أجل أسطول الحرية، وسنكون هنا في الأسابيع والأشهر القادمة. اليوم الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. نحن فخورون جدا بما نقوم به، حتى لو كان دائما قليلا جدا مقارنة بما نود أن نفعله من هنا”.

“حظينا بترحيب جميل”

أما البريطاني جاي، فأضاف “من الرائع أن أكون هنا.. لقد حظينا بترحيب جميل، لا أعرف كم كان عدد الأشخاص هنا، لكنني رأيت أشخاصًا يبكون، ورأينا الأعلام. جعلني ذلك أدرك أننا نفعل الشيء الصحيح، وأثر ذلك فيّ بعمق”.

وأضاف “جعلني أفهم أن الشغف يتجاوز الذهاب لإنقاذ الناس اليائسين في غزة، الذين عانوا من الظلم لعقود، والآن من هذه الإبادة الجماعية الوحشية، وهي صدمة تنتقل من جيل إلى جيل. نحن ذاهبون في مهمة لإنقاذ الإنسانية، كل الإنسانية، كل الناس في العالم”.

وبينما تستعد صقلية لاستقبال أكبر وفد إيطالي للانضمام إلى أسطول صمود العالمي، هبطت الليلة الماضية طائرة “KC-130H Karnaf” التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في سيغونيلا (وهي قاعدة عسكرية أمريكية في صقلية)، بعد إقلاعها من قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل.

طائرتا تجسس

إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن طائرتي تجسس إسرائيليتين -غلف ستريم ناشون (569 و679)- كانتا تعملان على طول القناة الصقلية.

وقال أنجيلو بونيلي، عضو البرلمان الإيطالي “سأقدم على الفور سؤالا برلمانيا إلى الحكومة لأستفسر عن كيفية وجود طائرات إسرائيلية على الأراضي الإيطالية، وماذا تفعل هنا، لأنه يبدو واضحا لنا أن السبب هو التجسس على سفن الأسطول. هذا يسلط الضوء على غطرسة وقوة الحكومة الإسرائيلية الساحقة، التي تعتقد أن بإمكانها القيام بمثل هذه العمليات في دولة ذات سيادة”.

وبدوره، قال عمدة سيراكيوز، الذي كان في الميناء اليوم للترحيب بأسطول سومود العالمي، للجزيرة مباشر “ليس لديّ أيّ علم بعمليات عسكرية أمريكية، لأن سيغونيلا هي قاعدة أمريكية. لا يمكنني التعليق على أمور خارج نطاق اختصاصي”.