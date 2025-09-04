ناشطون يسكبون “دماء مزيفة” على جناح شركة إسرائيلية بمعرض دولي للأسلحة (فيديو)

شهد معرض دولي للصناعات الدفاعية في بولندا حادثة لافتة، بعد أن أقدم ناشطون مناهضون للاحتلال الإسرائيلي على سكب دماء مزيفة ومادة كريهة الرائحة، على جناح شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.

وقال الناشطون إن تحركهم جاء احتجاجا على دور الشركة في تصنيع أسلحة تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى فضح جرائم الحرب المرتكبة باستخدام هذه الأسلحة، وإحراج الشركة أمام المشاركين في المعرض.

وأدى الاحتجاج إلى عرقلة نشاط الجناح الإسرائيلي داخل المعرض لبعض الوقت، وسط متابعة أمنية وإعلامية واسعة، في وقت تتزايد حملات المقاطعة والاعتراض على مشاركة شركات إسرائيلية في فعاليات دولية بسبب ارتباطها المباشر بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “إلبيت سيستمز” هي المزود الرئيسي لجيش الاحتلال بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم.