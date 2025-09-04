وفاة جورجيو أرماني تاركا إمبراطورية ضخمة للأزياء.. تعرف إلى مسيرته

أعلنت شركة جورجيو أرماني في بيان اليوم الخميس وفاة مؤسسها ومديرها عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت الشركة في بيانها “ببالغ الأسى، تعلن مجموعة أرماني وفاة مؤسسها وقائدها الدؤوب جورجيو أرماني”.

وتشمل الإمبراطورية التي أسسها أرماني خطوط إنتاج الملابس الخاصة بجورجيو أرماني، وعلامة الأزياء الراقية أرماني بريفيه، وخط التصميم والديكور الداخلي أرماني كازا.

وغاب أرماني عن 3 عروض أزياء لشركته هذا العام، نظرا لتدهور حالته الصحية، وكان من المفترض أن يحضر احتفالا خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة ميلان الإيطالية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس علامته التجارية الشهيرة.

كان أرماني يعكس حداثة الأناقة والذوق الإيطاليين، وجمع أيضا بين ذوق المصمم وفطنة رجل الأعمال، وأدار شركة تدر دخلا يقدر بنحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) سنويا.

من هو جورجيو أرماني؟

ولد أرماني في بياتشينزا في شمال إيطاليا عام 1934، وسعى في البداية إلى التخصص في الطب، لكنه ترك جامعة ميلانو قبل إتمام شهادته ليلتحق بالجيش.

وبعد أن أنهى خدمته العسكرية عمل بأحد متاجر بيع الملابس في ميلان، وبدأ بدراسة تصميم الأزياء ليجد أنها استهوته تماما، وأنها “سرقت حياته” كما كان يقول.

وبدأ أرماني أول عروضه عام 1975 بإطلاق أفكاره حول البدلات التي تحمل طابعا غير رسميا، وتتميز بالانسيابية والأناقة، وكانت حينها تمثل فكرا جديدا في عالم أزياء الرجال، وبسببها اشتهر أرماني بلقب “ملك البليزر”.

وبعد نجاحه في عالم أزياء الرجال طبق أرماني الأفكار نفسها على ملابس النساء في السبعينيات، وقدّم تصميمات جديدة بعيدة عن التصاميم الضيقة الصارخة التي قدمتها علامات تجارية أخرى، واشتهر بشكل خاص باستخدام الألوان الهادئة مثل البيج والرمادي، في تصميماته.

واشتهر أرماني باسم “ري جورجيو”، أي (الملك جورجيو)، وكان معروفا بالإشراف على كل تفاصيل مجموعة الأزياء الخاصة به وكل جانب من جوانب عمله، من الإعلانات إلى تصفيف شعر العارضات قبل الظهور على ممشى العرض.

علاقة أرماني بنجوم هوليود

واكتسبت تصميمات أرماني المزيد من الشهرة في حقبة الثمانينيات حين ارتدى النجم الأمريكي الشهير ريتشارد جير العديد من الملابس من تصميم أرماني في بعض أفلامه.

وبمرور الوقت اتسعت علاقات أرماني بمجموعة من نجوم هوليود. إذ كانت ديان كيتون أول ممثلة ترتدي تصميم أرماني لحفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1978.

كما حرصت جودي فوستر على ارتداء ملابس من تصميم أرماني في الحفلات جميعها باستثناء حفل واحد منذ عام 1989، بينما اشتهرت جوليا روبرتس عام 1990، بارتداء بدلة أرماني رمادية اللون خلال حفل توزيع جوائز مسابقة “غولدن غلوب”.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن أرماني رفض عروضا كثيرة عبر السنوات الماضية للانضمام إلى إحدى الشركات العملاقة للأزياء الفاخرة، ووصف استقلاله بأنه “قيمة أساسية” بالنسبة له.

ولم يتزوج أرماني خلال سنوات عمره الطويلة ولم ينجب أولادا.