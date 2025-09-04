79 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء وارتفاع ضحايا المجاعة (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 79، بينهم 23 من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بأن طائرات الاحتلال قصفت خياما للنازحين في مدينتي رفح وغزة، ما أسفر عن شهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

في رفح، استهدفت الطائرات خيمة قرب كافتيريا الأكواخ في منطقة مواصي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

في مخيم المغازي، استشهد مواطنون إثر قصف خيمة نازحين بمنطقة السكة.

وأدت غارات مكثفة في شرق مدينة غزة، بحي الشجاعية، إلى سقوط شهداء تمكنت فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية من انتشالهم.

وفي حي الزيتون جنوب شرق غزة، أصيب عدد من المواطنين، غالبيتهم خطرة، جراء قصف مجموعة من المدنيين في منطقة عسقولة.

وفي شمال غرب رفح، قرب مركز توزيع المساعدات في الشاكوش، أطلق النار على منتظري المساعدات، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

توزيع الشهداء على مستشفيات القطاع:

مستشفى الشفاء: 25 شهيدا

عيادة الشيخ رضوان: 6 شهداء

مستشفى المعمداني: 7 شهداء

مستشفى حمد للتأهيل: 5 شهداء

مستشفى العودة: شهيد واحد

مستشفى الأقصى: 12 شهيدا

مستشفى ناصر: 23 شهيدا

شهداء المجاعة

وفي سياق متصل، سجلت مصادر طبية 6 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة، بينها طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي ضحايا المجاعة منذ إعلان تصنيفها في 22 أغسطس/آب 2025 إلى 367 شهيدا، بينهم 131 طفلا.