“أنت بطل يا عمو”.. حوار مؤثر بين مسعف وطفل جريح في غزة (فيديو)

وثّقت صور خاصة للجزيرة مباشر، مشاهد تفطر القلوب، بكاء الطفل الجريح غسان بعد قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنطقة اليرموك في غزة، وأدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين.

غسان، الذي أصيب في إحدى عينيه إضافة إلى ساقه، جلس مذهولاً يئن من جراحه وقد أنهكته صدمة ليست الأولى في طفولته الممزقة، قبل أن يتقدم إليه أحد المسعفين، يحمله برفق إلى سيارة الإسعاف، محاولاً أن يقدم له الإسعافات الأولية، ويخفف عنه الألم قائلاً: “أنت بطل يا عمو”.

اللحظة التي بدت إنسانية حتى في أقسى الظروف، تختصر مأساة جيل كامل يعيش تحت القصف الإسرائيلي، جيل تُسرق طفولته وتُثقل ذاكرته بالدماء والدموع.

آخر الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة، إضافة إلى الآلاف من الجرحى، منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.