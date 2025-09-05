الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ترد على تهديدات بن غفير (شاهد)

ردّت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على تهديدات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باستهداف ناشطين بـ”أسطول الصمود” حال اقترابه من غزة، بالقول إن هذه التصريحات “واهية ولا أساس لها قانونياً”.

وقالت ثونبرغ إن التهديدات الإسرائيلية ليست سوى محاولة لإسكات أصوات المتضامنين مع فلسطين، مشددة على أن مهمة الأسطول “سلمية وإنسانية” تهدف إلى إيصال المساعدات العاجلة إلى سكان القطاع المحاصر.

وأضافت أن منع المساعدات يعتبر “جريمة حرب جديدة” تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، موضحة أن التهديدات تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت أن من حق الفلسطينيين السيادة على مياههم الإقليمية وممارسة أنشطة الصيد والتجارة والسفر بحرية، لافتة إلى أن إسرائيل عبر حصارها المستمر تمارس “الإبادة والتجويع” بحق سكان غزة.

وختمت ثونبرغ بالتشديد على أن الناشطين والصحفيين والمسعفين المشاركين في الأسطول عازمون على مواصلة رحلتهم رغم المخاطر، قائلة: “تهديداتهم لا تقارن بشيء أمام ما يعيشه الفلسطينيون يومياً من جرائم إبادة”.

وأكدت أنه لا مجال لمسامحة مجرمي الحرب الذين يقفون على الجانب الخاطئ من التاريخ.

بن غفير و “أسطول الصمود”

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قدم مطلع الأسبوع خطة لحكومة الاحتلال بهدف منع أكبر أسطول مساعدات عالمي من الوصول إلى قطاع غزة.

وتتضمن الخطة إجراءات مشددة، حيث تقترح احتجاز النشطاء المشاركين في الأسطول في سجني “كتسيعوت” و”دامون”، وهما معروفان بظروفهما الصارمة المخصصة عادةً للسجناء الأمنيين.

وبهدف منع محاولات مماثلة في المستقبل، طالب الوزير بمصادرة جميع السفن المشاركة في الأسطول وإعادة استخدامها من قبل قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حدود إسرائيل وضمان أمنها القومي.