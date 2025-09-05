ترامب يأسف على “خسارة” الهند وروسيا لصالح الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته يبدو أنها خسرت الهند وروسيا أمام ما وصفه “الصين الأعمق والأكثر ظلمة”، وذلك تعليقا على تعميق العلاقات بين الدول الثلاثة، كما أعرب عن تمنيه لهم مستقبلا طويلا ومزدهرا معا.

جاء ذلك في تدوينة للرئيس الأمريكي على منصته (تروث سوشيال)، مرفق معها بصورة تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

الصين تتحدى

ويعد هذا التعليق هو الثاني من نوعه للرئيس الأمريكي تزامنا مع احتفال الصين بالذكرى الثمانين لانتصارها في الحرب العالمية الثانية بحضور أكثر من 20 زعيم دولة، حيث ظهر نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لمشاهدة العرض العسكري المهيب الذي أقيم بالمناسبة.

وكشف العرض العسكري عن صواريخ متطورة ومقاتلات حديثة وأشكال متعددة من القوة العسكرية، بدا رسالة واضحة إلى العالم، عكست سعي بيجين إلى تعزيز نفوذها وربط تاريخها بآفاق حضورها الدولي المتنامي.

وفي مستهل العرض الضخم قال الرئيس شي جين بينغ إن بلاده لا يمكن إيقافها، وأكد أن “نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما”.

وبطريقة ساخرة علق الرئيس الأمريكي قائلا “أُرسل تحياتي الدافئة إلى فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما أنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.

معركة تجارية مع الهند

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على صادرات معظم السلع الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبتها على حواجزها التجارية ومشترياتها من النفط الروسي.

ودفع هذا الحكومة الهندية الأربعاء لإعلان خفض الرسوم على مئات السلع الاستهلاكية، بدءا من مكيفات الهواء وصولا إلى السيارات الصغيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي مع سعي نيودلهي لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وكرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الخميس دعوته لاستخدام السلع المصنوعة في الهند. وقال مودي إنه ينبغي على الأطفال “إعداد قائمة” بالسلع ذات العلامات التجارية الأجنبية، في حين ينبغي على المعلمين حثهم على عدم استخدامها.

وتمثل الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية، وغالبا ما تشترى من متجر أمازون عبر الإنترنت، واتسع انتشار العلامات التجارية الأمريكية إلى عمق المدن الهندية الصغيرة على مدار سنوات.