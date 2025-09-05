رسائل من حماس في اليوم 700 من حرب الإبادة الجماعية على غزة

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسائل عدة، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 700 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيانها، إن “ما يرتكبه جيش الاحتلال من انتهاكات على قطاع غزة، يمثّل عمليات إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا، تجاهر حكومة الاحتلال في تنفيذها والإعلان عنها، في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي”.

وأضافت (حماس) أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في غزة، بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل، وتعطيلها لمؤسسات الأمم المتحدة عن القيام بدورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

700 يوم على حرب الإبادة

وقال بيان حركة (حماس) “تدخل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها كيان الاحتلال الفاشي على المدنيين الأبرياء من أبناء شعبنا، وعلى البنية التحتية في قطاع غزة، يومها الـ700، مع مواصلة جيشه الإرهابي لمجازره الدموية”.

وأشار البيان إلى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين جلّهم من الأطفال والنساء، وتصعيد الاحتلال آلته الحربية في تدمير مدن القطاع، ولا سيما ما تتعرض له مدينة غزة من “هجوم وتدمير همجي”.

وقال البيان “700 يوم والعالم يشهد بالصوت والصورة أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر، انتهكت خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وجاهرت بنيّتها إبادة وتهجير شعبنا، عبر المجازر والتجويع والحصار والحرمان من كل المواد الضرورية للحياة”.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: 31 شهيدا جراء استهدافات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم pic.twitter.com/QslqCEdMfP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

استهداف وقتل المدنيين

وأكدت (حماس) أن “حرب المجرم نتنياهو تركّزت على استهداف وقتل المدنيين الأبرياء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمخابز وتكايا توزيع الطعام، ومراكز وخيام الإيواء، وقتلت بشكل متعمد الآلاف من طواقم العمل المدني والإنساني المحصّنين، من كوادر طبية ودفاع مدني وصحفيين وعمال إغاثة، في جرائم حرب فظيعة وغير مسبوقة”.

وقالت إن “ما يرتكبه جيش الاحتلال من انتهاكات على امتداد القطاع يمثّل عمليات إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا، تجاهر حكومة الاحتلال في تنفيذها والإعلان عنها، في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي”.

"ما حسيت ولا مرة إنه زهق من مرضي".. زوجة الشهـ ـيـد الصحفي #حسام_المصري تستحضر بحرقة ذكرياتها مع رفيق العمر#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/BBXOMvnQBp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

(حماس) أبدت مرونة كبيرة

وقالت (حماس) إنه “في الوقت الذي قدّمت فيه حركة حماس كل مرونة في سبيل إنجاز اتفاق يفضي إلى وقف العدوان وإنجاز تبادل للأسرى، يُصِرّ مجرم الحرب نتنياهو على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء، والمضي في خطط الإبادة والتهجير، خدمة لأجندة حكومته الفاشية وعلى حساب حياة أسراه في القطاع”.

وجددت (حماس) الدعوة للمجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة، و”أخذ دورهم في لجم حكومة الاحتلال الفاشي، ووقف جرائمها، ومحاسبتها”.

دعوة لتصعيد الفعاليات

وثمّنت (حماس) الحراك الدولي الشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وانطلاق أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، ودعت جماهير الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر، إلى تصعيد فعالياتهم والانتفاض في كل المدن والميادين، حتى وقف العدوان وكسر الحصار.

واليوم واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 45 فلسطينيا حتى الساعة، جراء استهدف الاحتلال في قطاع غزة بينهم 5 من منتظري المساعدات وذلك منذ فجر اليوم الجمعة.