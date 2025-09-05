دموع أحمد الشرع تنهمر أمام طفل تبرع بمصروفه لإعمار سوريا (شاهد)

شهدت انطلاقة فعاليات صندوق التنمية السوري، مشهدا مؤثرا حين ظهر طفل سوري نجا من تحت الأنقاض، ليعلن تبرعه بمصروفه أمام الرئيس أحمد الشرع، في لحظة وصفت بأنها تجسيد للأمل وسط الألم.

وعبّر الطفل محمود، المقيم حاليا في تركيا مع والدته وخالته بعد أن فقد منزله ومدرسته، عن حلمه بالعودة إلى سوريا والعيش من جديد في وطن معافى.

وقال “بتمنى أرجع أعيش بسوريا بعد ما يتعمر بيتنا ومدرستنا من جديد”، قبل أن يفاجئ الحضور بإعلانه التبرع بمصروفه لصالح الصندوق.

نجا من تحت الأنقاض ليتبرع بمصروفه أمام الرئيس.. “الطفل المعجزة” يُبكي أحمد الشرع خلال انطلاق فعاليات صندوق التنمية السوري pic.twitter.com/YhA3z482FZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

وختم الطفل كلماته بالترحم على الشهداء الذين اعتبر أنهم منحوا السوريين لحظة التحرير والأمل، مضيفا “مرحبا سيدي الرئيس. بدي أرجع عايش بنور سوريا فيك”، ما دفع الرئيس الشرع والحضور إلى التأثر بشكل بالغ.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، في قلعة دمشق بالعاصمة السورية، إطلاق “صندوق التنمية السوري” باعتباره مؤسسة وطنية ستشكل أداة رئيسة لإعادة إعمار البلاد وبناء ما هدمه النظام المخلوع.