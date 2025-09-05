شاهد: قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا عند حاجز أمني بسبب “معطر جو”

أظهرت مشاهد مصورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإطلاق النار على شاب فلسطيني عند مدخل حاجز أمني في منطقة المربعة غرب نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور، قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بتفتيش جثته على الأرض.

تفاصيل الحادثة

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند حاجز المربعة غرب نابلس، فيما أظهرت اللقطات المصورة أن الشاب كان واقفا عند مدخل الحاجز لحظة إطلاق النار عليه.

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بيانات رسمية للجيش قوله إنه قتل فلسطينيا، بعد إلقائه جسما مشبوها تجاه القوات قرب حاجز عسكري في قرية بورين بنابلس.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجسم الذي ألقاه الفلسطيني لم يكن عبوة ناسفة بل بخاخ “معطر جو”، مؤكدا أن القوات تصرفت بعد شعورها بتهديد محتمل.

وتأتي هذه الحادثة في إطار استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي على الحواجز المنتشرة في محيط المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة توترا متزايدا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مع تكرار إطلاق النار على فلسطينيين.