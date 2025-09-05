شاهد: من شوارع المغرب إلى أمواج المتوسط.. رسائل دعم جديدة لأسطول الصمود

شارك مئات المغاربة، مساء الخميس، في وقفات احتجاجية بكل من مدينتي مراكش ومكناس، للتعبير عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً

وللتنديد بحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت المظاهرات بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وشارك فيها ناشطون حقوقيون ومواطنون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات من قبيل: “فلسطين تقاوم”، و”لا للتجويع ولا للإبادة”، و”غزة تدمر والعار للمتواطئين”.

📢 بشعار: ارفع الشارة وحيّي سفراء التحدي✌️ الرياضي نحيي ✌️ ويحمان نحيي ✌️العزوزي نحيي ✌️ بنقادى نحيي ✌️العزوزي نحيي تحية من وقفة الجبهة المغربية لدعم فلســـ..ــــطين ومناهضة التطبيع بمراكش للمشاركين المغاربة في أسطول الصمود العالمي نحو غـزة. 🗓️ #مراكش ــ الخميس 04 شتنبر 2025 pic.twitter.com/pNxW0q2Eev — جماعة العدل والإحسان (@JS1OFFICIEL) September 4, 2025

المحتجون أدانوا الدعم الغربي، وخاصة الأمريكي، لإسرائيل، محمّلين إياها المسؤولية عن استمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل الجماعي، التهجير القسري، واستهداف النساء والأطفال.

ويضم “أسطول الصمود” نحو 20 سفينة أبحرت من برشلونة، تبعتها أخرى من جنوى الإيطالية، ومن المتوقع أن تنضم إليها قافلة من تونس قبل مواصلة الإبحار نحو غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتشكل الأسطول من تحالفات مدنية عدة، بينها “أسطول الحرية”، و”حركة غزة العالمية”، و”قافلة الصمود”.

ما الذي يميز أسطول الصمود

عن الأساطيل السابقة؟#المسائية pic.twitter.com/Hk7WNOA8yq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

ويشارك في الأسطول عدد من الشخصيات الدولية المعروفة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي دعت إلى إنهاء ما وصفته بـ”التواطؤ العالمي مع دولة الإبادة الجماعية”، إلى جانب الممثل الإسباني إدوارد فيرنانديز، في رسالة رمزية تهدف إلى لفت أنظار الرأي العام العالمي إلى معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأكد القائمون على المبادرة أن انطلاق الأسطول يشكل ردا مباشرا على صمت المجتمع الدولي إزاء الحصار المستمر، ورسالة واضحة بأن المدنيين في غزة لهم الحق في الحصول على المساعدات دون قيود، وأن استمرار الحصار يمثل انتهاكا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية الأساسية.